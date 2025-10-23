VAIOは10月23日、同社モバイルPCにeSIMを組み合わせた法人向けMVNOサービス「5年間無制限データ通信付モデル」において、今後NTTドコモ回線が選択できるモデルを提供すると発表した。提供時期は2025年11月中旬以降の見込み。対象となる14型モバイルPC「VAIO Pro PK」対象PCでau回線／ドコモ回線のいずれかが選べるようにVAIOの「5年間無制限データ通信付モデル」には、KDDIの法人向け通信サービス「ConnectIN」（コネクティン）が