全校児童12人の小学校に将棋界の大物が訪れました。通算1000勝の棋士を相手に子どもたちはどんな一手を指したのでしょうか？曽於市の光神小学校の全校児童12人に歓迎されたのは、2025年3月、通算1000勝の偉業を成し遂げた将棋のプロ棋士森下卓九段 です。光神小学校では、日本の伝統文化に親しんでもらおうと、2025年度から総合的な学習の時間に将棋を取り入れています。23日の授業では、森下九段が12人の児童を相手に順番に