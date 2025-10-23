「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）青学大の小田康一郎内野手（２２）は“外れ１位”でＤｅＮＡが交渉権を獲得。小田は名前を呼ばれると目尻を下げて喜んだ。会場内からの拍手に深々とお辞儀をしてうれしそうに顔を上げた。会見では「素直にうれしかった」と安堵（あんど）。３年連続ドラフト１位の選手を輩出しているプレッシャーも感じ、「今年は僕がって思っていた