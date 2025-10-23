天候悪化が予想されるとして、打ち上げが延期されていたH3ロケットの7号機。新たな打ち上げ日が10月26日に決まりました。H3ロケット7号機には新型の無人補給機「HTV-X」が搭載されます。JAXAはH3ロケット7号機を10月26日（日）の午前9時ごろに種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。H3ロケット7号機には国際宇宙ステーションISSに物資を運ぶ新型の無人補給機「HTV - X」の1号機が搭載されます。2009