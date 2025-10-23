高市総理大臣は、拉致被害者家族会の横田早紀江さんらと面会し、北朝鮮の金正恩総書記との「首脳会談に臨む覚悟もできている」と強調しました。 ■高市早苗総理大臣 「すべての拉致被害者の1日も早い帰国の実現を含め、私はあらゆるチャンスを逃がさない、そう思っております。勿論、金正恩委員長との首脳会談に臨む覚悟もできてございます。」 高市総理は、「拉致問題は国家主権への侵害であり、人の命そのものが掛かって