23日朝早く、霧島市の市道で酒気を帯びた状態で車を運転したとして、男(38)が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。男は道路を歩いていた20代の女性をはねていて女性はその後、死亡しました。警察は危険運転致死の疑いも視野に調べを進めています。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、霧島市隼人町見次の自称飲食業、牧野寛斎容疑者(38)です。警察と消防によりますと牧野容疑者は23日午前4時20分ごろ、霧島市