今年2月、長崎市でバイクであおり運転をして、後続の普通乗用車に衝突させる事故を起こしたとして、37歳の男が逮捕されました。 普通乗用車の運転手ら3人がケガをしていて、男は容疑を認めているということです。 危険運転致傷の疑いで逮捕されたのは、長崎市若竹町の無職近藤 一也容疑者37歳です。 警察によりますと、近藤容疑者は今年2月、長崎市中園町から岩屋町の国道でバイクを急停止させるなどのあおり運転をし