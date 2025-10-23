２０２６年の春闘に向け、連合は２３日、基本給を底上げするベースアップを「３％以上」、定期昇給分を含めて「５％以上」の賃上げを求める基本構想を発表した。中小企業については２５年と同様に全体水準より高い「６％以上」の目標を掲げ、企業規模による格差の是正を目指すとした。平均賃上げ率は２４年に５・１０％、２５年に５・２５％と２年連続で５％台を実現した。ただ、連合の集計によると、組合員３００人未満の中小