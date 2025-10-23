作家の志茂田景樹氏（８５）が２３日、「Ｘ」を更新。ボーイズグループ「ＩＮＩ」の郄塚大夢（２６）にエールを送った。派手な髪色がトレードマークの志茂田氏は、ピンク髪時代の郄塚と自身の写真を投稿。「元気でやってるようだな。もっともっともっと頑張ろうな。僕も８５歳で要介護５ながらやれることはやってるぞ」とポスト。「応援してるからな！」とメッセージを送った。２人はともに中央大学のＯＢだ。今