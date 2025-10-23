１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が２３日、都内で映画「ＩＮＩＴＨＥＭＯＶＩＥ『ＩＮｅｅｄＩ』」（３１日公開）の完成披露プレミア試写会に出席した。２０２１年の結成時からの軌跡を収録したドキュメンタリー作品。出来栄えについて木村柾哉（まさや）は「僕らの裏側が映画になるのか不安もあったけど、見させていただくと大傑作。全米が泣くだろうというくらい濃くて全部詰まった映画になっている