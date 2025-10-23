◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は６位で高校通算３５本塁打の浦和学院・藤井健翔（けんしょう）内野手を指名した。５位までは大学、社会人の即戦力を指名しており、６位で初めて高校生を指名した。身長１８１センチ、９６キロの恵まれた体格で、右打席から打球速度１６０キロ超を記録した高校生離れしたパワーを誇る大砲候補。担当の大場スカウトは「高校通算３５