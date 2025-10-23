極めてサイレント＆シームレス最新のボルボES90は、極めてサイレント＆シームレス。試乗したのはシングルモーターで333psの後輪駆動で、動力性能は驚くほどではないものの、大型電動サルーンとして不足ない。0-100km/h加速は6.6秒でこなす。【画像】距離を重ねるほど愛着湧きそうボルボES90サイズの近い電動サルーンと比較全144枚高めのガラスエリアとシートポジションも相乗し、ロール・スロイスへ通じるような特有の印象を