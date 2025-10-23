10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第3話である#27のあらすじと場面写真が公開された。また、古川慎（サイタマ役）と緑川光（ガロウ役）が出演するアニメ『ワンパンマン』第3期マジ特番#01〜マジウォッチパーティ〜の生配信が決定。そして、ABEMAにて第3期最新話まで振り返り一挙放送と、第1期・第2期OVA全話一挙放送が決定。さらにコラボ情報も。WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブ