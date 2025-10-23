2026年に放送されるアニメ『キルアオ』に登場する、どんな困難な依頼も成し遂げる ”伝説の殺し屋” 「大狼十三」役を武内駿輔が演じることが決定！咥えタバコに銃を構えた、クールな十三の姿が拝める場面カットが到着した。☆クールな十三の場面カットや武内駿輔をチェック！（写真6点）＞＞＞『⿊⼦のバスケ』藤巻忠俊最新作、2026年TVアニメ化！！伝説の殺し屋39歳が中学⽣からやり直す『キルアオ』の最