距離を重ねるほど愛着が湧きそう現在のボルボは、厳しい財政状況にあるという。果たして最新の電動サルーン、ES90は効果的に働くだろうか。従来のボルボのように、印象は控えめ。それでいて、距離を重ねるほど愛着が湧きそうな仕上がりだと、筆者は感じた。【画像】距離を重ねるほど愛着湧きそうボルボES90サイズの近い電動サルーンと比較全144枚乗り心地や操縦性のバランスが、好ましい。上質なインテリアも。スタイリング