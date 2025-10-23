大阪・関西万博フランスパビリオンで展示されていた、樹齢1000年とされる「千寿オリーブ」が、日本に継承されることになった。同館ゴールドスポンサーのニナファームが23日、入札受付の開始を発表した。【写真】パワースポット？ フランス館の樹齢1000年のオリーブの木ニナファームは「人間の長寿と脳の健康」に関する最先端の知見を広めるため、フランス館のゴールドスポンサーとして出展。「ニナファームミラクルガーデン」