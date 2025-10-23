「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、日本ハムからは新庄剛志監督（53）が抽選役で出席した。1位指名は創価大の立石正広内野手。公表していた広島と阪神と競合した。クジの瞬間、新庄監督は封筒を開けずに左胸に押し当てたまま。藤川監督が当たりを引き当てガッツポーズを見せると苦笑いを見せた。続く外れ1位でも仙台大・平川で再び広島と競合した。ここで新庄監督はクジ引き