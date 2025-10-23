東京・足立区で住宅2棟が燃える火事があり、消火活動が続いています。23日午後5時ごろ、東京・足立区西新井の住宅で「煙がいっぱい出ている」と119番通報がありました。火元は2階建ての住宅とみられ、近くの住宅にも延焼しています。火元とみられる住宅に住む男女2人は外出中で、無事だということです。警視庁などは、延焼している住宅に逃げ遅れた人がいないか確認を進めています。