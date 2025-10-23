内堀雅雄福島県知事（左）と面会する石原環境相＝23日午後、福島県庁石原宏高環境相は23日、就任後初めて福島県の内堀雅雄知事と県庁で面会し、東京電力福島第1原発事故に伴い県内の除染で発生した土の県外最終処分について「政府一丸となり、しっかり進める」と述べた。政府は8月、2035年をめどに最終処分場の候補地を選ぶとした工程表を策定。内堀氏は「一定の前進」と評価する一方、「用地取得や運搬方法などが具体的に示さ