『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の開幕直前SPが放送。みりちゃむが、「部屋に鍵をかけて…」など、元カレが雑誌の撮影で起こしたトラブルを暴露するシーンがあり、注目を集めている。【映像】みりちゃむ、美脚あらわなミニスカ姿（全身あり）『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表紙と誌面のページ