韓国発のメイクアップブランドLUNAが、人気美容系YouTuberコスメヲタちゃんねるサラさんとコラボした『コンシールブレンダーパレット 05 トーンリセットカバー』をQoo10で発売。10月1日(水)～10日間で目標販売数の180％超を達成し、メガポ人気ランキング総合1位に輝きました。指先ひとつで青クマやくすみ、赤みを自在にカバーできる大人気アイテムです。 肌悩みを自在にカバー♡