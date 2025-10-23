東京・江戸川区で男性から現金を奪おうと、催涙スプレーをかけケガをさせたとして、男6人が逮捕された事件で、警視庁は新たにスプレーの調達役の男を逮捕しました。警視庁によりますと佐竹尚樹容疑者は先月19日、仲間と共謀して、江戸川区の路上で人材派遣会社の社長から、紙袋に入った現金5300万円を奪おうと、催涙スプレーを噴射して、ケガをさせた疑いがもたれています。事件は「トクリュウ」グループによる犯行とみられ、実行