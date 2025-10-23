eye factory¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖFIRST GRAVURE¡×¤ÎÂè1ÃÆºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÂçÀîÀ®Èþ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØGentle Allure¡Ê¥¸¥§¥ó¥È¥ë¡¦¥¢¥ê¥å¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤È±ÇÁüºîÉÊ¡ÊDVD¡Ë¤Î2·ÁÂÖ¤Ç10·î25Æü¤ËÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¸åÆü¡¢Æ±¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçÀîÀ®Èþ¤µ¤óËÜºî¤Ï¡¢±ÇÁü¡ÊDVD¡Ë¤ò8K¥·¥Í¥Þ¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡£Èà½÷¤ÎÆ·¤Î½á¤¤¤äÈ©¤Î¼Á´¶