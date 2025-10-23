◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクは1位で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（20）を指名した。DeNAとの2球団競合となり、会場はどよめきに包まれた。抽せんでは城島健司CBOが右手で当たりくじを引き当て、交渉権を獲得した。交渉権を獲得したが、今後の交渉はイレギュラーな形になりそうだ。佐々木は渡米2シーズン目となる大学の公式戦が2026年2月から始まり、同7月に予定されているMLBドラフ