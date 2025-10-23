ソフトバンクに2位指名された九州共立大の稲川竜汰は「常勝軍団。早く自分もその一員になりたいです」と喜びを口にした。大学の先輩でもある新垣渚さん、馬原孝浩さんの系譜を継ぐ最速152キロ右腕。「自分の強みは伸びのあるストレート。そこでしっかりと勝負したい」と力を込めた。折尾愛真高（福岡）3年時もプロ志望届を提出。ただ2年秋に左足首を骨折した影響で最後の夏にベストピッチができず指名はなかった。九共大では1