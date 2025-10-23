68人が亡くなった中越地震から2025年10月23日で21年です。被災地では献花台が設けられ、犠牲者に祈りが捧げられました。地震を知らない世代が増える中、経験を語り継ぐ取り組みが進められています。 最大震度7を観測した中越地震。68人が死亡し、住宅の被害は12万棟を超えました。 ■実況 「いま救出されました、いま救出されました。」 親子3人が土砂崩れに巻き込まれ、車ごと生き埋めになった長岡市妙見町。当時2歳の