長岡市山古志の伝統行事「牛の角突き」。中越地震からの支援に感謝し、今も災害で被災した人たちに元気を届けようと特別場所が開かれました。 復興の象徴だった闘牛をひと目見ようと、県内外から約200人が来場しました。 ■埼玉から 「祖父が被災者で、そのときのことを思い出して震災があったことを忘れないようにしようと思った。」 ■山古志闘牛会 松井富栄会長 「21年前助けられなかった牛や、21年間支えてくれた人