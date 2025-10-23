＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン初日◇23日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦2日目の対戦カードが発表された。日本は同じく1分1敗で並ぶスウェーデンと対決。山下美夢有＆竹田麗央ペアはマデリーン・サグストロム＆イングリッド・リンドブラト、西郷真央＆古江彩佳ペアはマヤ・スターク＆リン・グラントと争う。【対戦表】日本代表の相手は？ゴルフ強豪国がズラリ初日は「飛ば