10月23日(木)は、24節気のひとつ「霜降」です。霜が降りるくらい冷え込みが強まるころという意味です。 そしてこの暦の通り、23日(木)朝は各地で今シーズン一番の冷え込みになりました。23日(木)朝の最低気温で最も下がったのは、津南町で4.1℃を観測。また、上越市高田や新潟市中央区も1桁台の寒さになりました。 また、お隣の山形県の月山では初冠雪を観測しました。着実に秋から冬に向かって季節が進んでいます。 さ