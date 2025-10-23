いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定に向けた調査が進む北海道寿都町で、１０月２３日に町長選挙が告示されました。調査に手を上げた現職と待ったをかける新人の一騎打ちとなりました。寿都町長選挙に立候補したのは、前町議で新人の大串伸吾さんと、７選を目指す現職の片岡春雄さんです。（大串伸吾候補）「核のごみの概要調査をやめ、調査地選定の抜本的改定を国に差し戻しましょう。多額の交付金があっても、国策に翻弄され疲