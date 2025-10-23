三笠宮家の寛仁親王妃信子さまは、22日から鹿児島を訪問されています。23日は県内で初めて開かれた「全国農業担い手サミット」に出席されました。三笠宮家の寛仁親王妃信子さまは、22日から鹿児島を訪問されていて、22日は姶良市の農家を視察。その後、鹿児島市内のホテルで県内の若手の農家と交流されました。農産物を使った料理を召し上がり、生産方法などを質問していました。そして23日は、鹿児島で初めて開催された全国