東京ディズニーランドのアトラクションで3歳の男の子が、安全ベルトがずれて首が締め付けられ、病院に搬送されていたことがわかりました。運営会社の「オリエンタルランド」と消防によりますと、21日午後2時半ごろ、東京ディズニーランドのアトラクション『美女と野獣“魔法のものがたり”』に3歳の男の子が保護者の膝の上に座って乗車した際、安全ベルトが腰の位置からずれ、 首を締め付けられたということです。アトラクションは