◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）日本ハムに1位指名された明治大学の大川慈英投手が指名後の会見に臨みました。大川投手は180センチで右投げ・左打ちの投手。大学での成績はここまで32試合に登板し49イニング2/3を投げ4勝1敗、59奪三振、自責点16、防御率2.90と奪三振率の高い投手です。会見でまず、明治大学硬式野球部の山本部長（商学部教授）から大川投手について「大川は漢字で慈英と書くんですけど発音は『ジェイ』です