「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）オリックスが６位指名でジョージア大・石川ケニー投手を指名した。明秀学園日立時代には春夏の甲子園で活躍。亜大でも１年時から出場していたが、昨年から米国でプレーした。この日はソフトバンクがスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手を１位指名したが、米大から２人の選手が指名される異例のドラフトとなった。牧田スカウト