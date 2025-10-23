ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤Ï23Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¡½¿·Âçºå±ä¿­¤ò½ä¤ê¡¢Áá´ü³«¶È¤Ë¸þ¤±¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤À¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÁá¤¯À°¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¸½¹Ô·×²è¤Î¡Ö¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¡×¤ÏÃå¹©¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±èÀþ¤ÎµþÅÔÉÜ¤Ç¤ÏÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Áá´ü±ä¿­¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¢²ì¸©¤òÄÌ¤ë¡ÖÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¡×¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÀÐÀî¸©Áª