「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）６巡目で西武の指名が止まるハプニングが起こった。システムトラブルと見られる。各球団のテーブルからパソコンで指名選手を打ち込む形になるが、不具合が発生したと見られる。慌ててスタッフが西武のテーブルへ駆けつけ、機器をチェック。問題ないことを確認すると駆け足で会場裏へと引き揚げた。迅速なトラブル対応で西武は無事