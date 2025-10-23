東海銀行（現三菱UFJ銀行）の最後の頭取を務めた小笠原日出男さんが亡くなりました。87歳でした。小笠原日出男さんは東京大学を卒業後、当時の東海銀行に入行しました。バブル崩壊に伴う不良債権処理のバトンを受け取る形で1998年に頭取に就任し、およそ4年間、東海銀行の最後の頭取を務めました。退任まで旧三和銀行との合併交渉を主導し、メガバンク「UFJ銀行」の誕生にも尽力し、今月9日、老衰のため87歳で息を引き取った