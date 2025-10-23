【モデルプレス＝2025/10/23】日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」にて、BMSGのオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）から新たに結成されたボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）のインタビュー連載が10月24日よりスタートする。※毎日正午に配信【写真】デビュー控えるSTARGLOWがイケメン揃い◆「ラスピ」から誕生・STARGLOWがプレデビュー『THE LAST P