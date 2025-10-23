霧島市で女性が乗用車にはねられ亡くなりました。車を運転していた男は酒を飲んでいて、警察は男をしました。 酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、霧島市隼人町見次の飲食業牧野寛斎容疑者（38）です。 霧島警察署によりますと牧野容疑者は酒を飲んで乗用車を運転し、23日午前4時半前、霧島市国分中央3丁目の市道で女性をはねた疑いです。女性は意識不明の状態で搬送され、病院で手当てを受けていましたがその後、亡くな