市川修一さんの兄・健一さんら拉致被害者家族は、23日、高市総理と初めて面会し、一日も早い問題解決を訴えました。 高市総理との面会には、拉致被害者・市川修一さんの兄・健一さんも参加しました。東京へ出発する前、早期救出への思いを語りました。 （市川健一さん・80）「高市さんの話を聞けば、力強い言葉がある。だから、私たちの苦しみを本当に女性の立場から分かってくれるのではないか」「一刻も早く救出するよう訴えた