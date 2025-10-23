福岡県内のインフルエンザの感染者が前の週より増加し、7週連続で流行期の目安を上回っています。福岡県によりますと、19日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者は、1医療機関あたり2.70人で、前の週の2.14人から増加しました。インフルエンザの流行期の目安である「1人」を7週連続で上回っています。福岡県は、手洗いやせきエチケット、マスクの着用など基本的な感染対策を心がけるよう呼びかけてい