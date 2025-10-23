資料 プロ野球・ドラフト会議で岡山県倉敷市出身の藤井健翔選手が巨人から6位で指名されました。 巨人から6位で指名された埼玉・浦和学院の藤井健翔は、倉敷市出身で強打が魅力の内野手です。 藤井は連島中学校を卒業後、春夏通算26度の甲子園出場を誇る埼玉県の強豪、浦和学院に進学。4番を務めるなど中心として活躍してきました。