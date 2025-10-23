自然環境の保護に取り組むTOSみどり森・守財団が23日大分県大分市に苗木を寄付しました。 これは、森や海を守る活動を行うTOSみどり森・守財団が毎年行っていて2025年で17回目です。 23日は財団の池辺強理事長などが大分市役所を訪れ、足立信也市長にブルーベリーの苗木300本の目録を手渡しました。 受け取った足立市長は「二酸化炭素を減らすため森の役割は極めて大きい。この苗木を市内の緑化の推進に活用します