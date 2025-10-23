ドル指数は小幅に上昇、ドル高の流れ継続＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。東京午前の９８．９１９を安値に、東京午後には９９．１０１まで上昇した。ロンドン市場では９９ドルを挟んだ揉み合いになっている。１０日線９８．８３２を上回る水準となっており、上昇の流れが継続している。この日はドル円の上昇がドル高をけん引している。 ドルインデックス＝99.04(+0.14+0.14%)