◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ロッテが７位でＨｏｎｄａ鈴鹿・田中大聖（やまと）投手を指名した。静岡東、太成学院大を経て２０２４年にＨｏｎｄａ鈴鹿に入社した。太成学院大時代には４年の秋季リーグで打率が４割を超えるなど二刀流として名をはせたが、投手に専念してドラフト解禁年を迎えた。今季の６月、都市対抗２次予選では自己最速を更新する１５７キロを