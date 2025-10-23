大分空港で23日、航空機の火事を想定した大規模な訓練が行われました。 34の機関が参加し、けが人を救助する手順などを確認したということです。 大分空港 ◆TOS渡辺一平記者「あちらに見えるバスを航空機と見立てて、火事が発生した想定で訓練が行われている。 現在、けが人の救助作業が行われています」 この訓練は大分空港で2年に1回行われていて、消防や自衛隊、医師会など34の機関からおよそ270人が参加し