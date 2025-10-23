きょうはオセアニア通貨が好パフォーマンス、原油高など受けて＝ロンドン為替 きょうは豪ドルやＮＺドルといったオセアニア通貨が好パフォーマンスをみせている。来週の米中首脳会談を控えて、週末の米中高官レベル協議での進展が期待されている。リスク動向に敏感な通貨として買われる面が指摘される。一方、資源国通貨買いの面もある。米国がロシア石油企業大手に制裁措置を加えることとなり、原油先物が５％超