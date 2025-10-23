◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）元ロッテ投手の渡辺俊介氏（４９）を父に持つ東大のサブマリン・渡辺向輝投手（４年＝海城）は支配下で名前が呼ばれず、育成でも指名漏れとなった。本人はかねて、支配下での指名がなければ、野球をやめて一般企業に就職する意向を示していた。渡辺は父と同じ下手投げで、リーグ戦は２７試合に登板し、１勝１２敗、防御率５・０１、４完