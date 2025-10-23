◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は小浜佑斗内野手（沖縄電力）を５位で指名した。身長１８０センチ、体重８６キロの右打ちで、中部商から沖縄電力に入社した２４歳。遠投１１５メートルの強肩に５０メートル走６・０秒の俊足、パンチ力のある打撃と走攻守がそろう即戦力遊撃手の交渉権を獲得した。担当の武田スカウトは「強肩、俊足、強打の右打ちショートストッ