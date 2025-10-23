◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は、高校通算３５本塁打の浦和学院・藤井健翔内野手を６位で指名した。１巡目には、前日に公表していた通りに最速１５２キロの本格派左腕で鷺宮製作所の竹丸和幸投手を指名。単独で交渉権を獲得した。２位では長身１８３センチのサイド右腕の早大・田和廉投手、３位には亜大のトルネード左腕・山城京平投手を指名。上位３位はいずれ